Донецк, 18 июня 2022, 09:13 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще 10 снарядов. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.
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