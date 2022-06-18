Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Власти США серьезно обеспокоились действиями России на территории Сирии, так как, по их мнению, при «просчете» могут произойти прямые столкновения между российскими и американскими военным. Об этом 17 июня сообщает издание The Wall Street Journal.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации источника, американские военные обеспокоены растущей активностью Вооружённых сил РФ в Сирии, так как боятся, что это может перерасти в «непреднамеренный конфликт» военных двух стран.

Также отмечается, что российские военные провели серию операций против коалиции сирийской оппозиции, которую возглавляют США.

При этом уточняется, что ВКС РФ нанесли авиаудары по гарнизону, где американские военные обучают боевиков, неподалеку от границы Сирии с Иорданией, а ранее в июне на стратегической базе на юге страны произошли столкновения. В то же время, отмечается, что РФ уведомила США о своей операции, ставшей ответом на предполагаемое нападение боевиков на правительственные войска в Сирии.

Кроме того, указывается, что военные США считают, что ВС РФ «преследует миссию США в Сирии», однако констатируют, что потерь среди американских военных и сил коалиции не было.

«Мы стремимся избегать просчетов или ряда действий, которые могут привести к ненужному конфликту: это остается нашей целью», — заявил изданию глава Центрального командования США генерала Эрик Курилла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авария на электростанции «Аз-Зара» в сирийской провинции Хама привела к общему отключению электричества в Сирии.