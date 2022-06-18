Улан-Удэ, 18 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Столица Бурятии Улан-Удэ отмечает День города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в праздничном шествии приняли участие более 10 тыс. горожан.

Администрация Улан-Удэ Праздничное шествие в День города. Улан-Удэ, Бурятия

По словам главы республики Алексея Цыденова, такого красочного и яркого шествия ещё не было.

«С такими людьми мы всё сможем и со всем справимся, у нас всё получится! Наш город и наша республика будет ещё лучше, ещё краше, богаче и сильнее. Улан-Удэ, с Днём рождения!» — заявил он.

Мэр Игорь Шутенков в своём выступлении напомнил, что столице Бурятии исполняется 356 лет. Он добавил, что День города — это праздник всех, кто здесь родился, связал свою жизнь с Улан-Удэ, для кого город стал родным.