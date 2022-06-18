Кигали, 18 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Полиция Руанды застрелила военнослужащего вооруженных сил Демократической Республики Конго, который пересек границу двух стран и открыл огонь по руандийским силам безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Силы обороны Руанды (RDF).

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Инцидент произошел у города Гома. В результате происшествия пострадали двое руандийских полицейских.

17 июня у границы ДР Конго с Руандой возобновились бои между конголезскими войсками и группами повстанцев из группировки M23, которые сбили арамейский вертолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня ДР Конго и Руанда обвинили друг друга в ракетных обстрелах возле их общей границы.

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