Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Администрация национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вывесила флаг ЛГБТ у штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

NASA PilotBrent

Рогозин опубликовал соответствующую фотографию, на которой также видны флаги США и агентства NASA. Подпись к фотографии гласит, что флаг ЛГБТ вывешен у штаб-квартиры NASA в честь «месяца гордости ЛГБТ-сообщества».

«День ото дня не легче — NASA повесила у своей штаб-квартиры флаг ЛГБТ-сообщества. Вот сидим, гадаем теперь: чего ждать от партнёров по МКС и стоит ли чего-то опасаться нашему экипажу на станции при общении с американскими астронавтами?» — прокомментировал глава Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года у здания посольства Великобритании в Индонезии был вывешен флаг ЛГБТ. Министр иностранных дел Индонезии вызвал посла Великобритании за разъяснениями относительно поднятия флага ЛГБТ.

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