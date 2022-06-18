Махачкала, 18 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Дагестане по временной схеме восстановили транспортное сообщение с населёнными пунктами трёх районов, прерванное накануне в результате обвала. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе ГКУ «Дагестанавтодор».

Шамиль Магомедов Горная дорога в Дагестане

Сообщение с населёнными пунктами Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов было прервано 17 июня в результате произошедшего в Докузпаринском районе на автомобильной дороге республиканского значения Магарамкент — Ахты — Рутул «обвала верхового откоса дороги протяжённостью свыше 50 метров».

По данным ведомства, в настоящее время на повреждённом участке дороги «транспортное сообщение восстановлено по временной схеме». Дорожные бригады продолжают работы по расчистке проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее продолжавшиеся несколько дней ливни, вызвавшие обвалы и сели, оставили без дорожного сообщения несколько сёл в Тляратинском и Ахтынском районах Дагестана. Движение по дорогам было оперативно восстановлено.

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