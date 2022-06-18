Донецк, , 08:54 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:36 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.

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