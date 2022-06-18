Тель-Авив, Израиль, 18 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Удары по целям в секторе Газа нанесла израильская Армия обороны после возможного ракетного обстрела. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба армии Израиля в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС и армия Израиля

«В настоящее время Армия обороны Израиля атакует цели в секторе Газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом ранее израильская армия сообщала об объявленной районе города Ашкелон и вокруг сектора Газа воздушной тревоге и перехвате ракеты, которая была выпущена со стороны анклава по Израилю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля.