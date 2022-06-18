Москва, 18 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Известие о том, что Российский экспортный центр (один из исполнителей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт») перезапускает программу поддержки отечественных экспортеров «Сделано в России», заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк считает хорошей новостью. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Exportclub.ru «Сделано в России»

«Линейка «Сделано в России» — и те шаги, которые предпринимаются Российским экспортным центром, действительно помогут повысить привлекательность и узнаваемость отечественных товаров. Тут нужно прямо сказать, что на российском потребительском рынке существует устойчивый стереотип, который очень сильно вредит бизнесу. По непонятно кем созданному мнению, многие виды отечественной продукции, которые производятся в России, состоят из отечественных комплектующих, которые были результатом работы российских дизайнеров, промышленников и далее по списку, они мимикрируют под так называемую, иностранную продукцию. Видимо, маркетологи объясняют это тем, что иностранный бренд или иностранное звучание и отсутствие аффилированности с Россией помогает получить какие-то конкурентные преимущества на рынке.

Хотя на мой взгляд, в нынешних условиях это наоборот может стать проблемой. И как раз перезапуск бренда «Сделано в России» и может значительно повысить спрос на качественную продукцию, которая сделана в нашей стране.

И действительно, очень важно, что это — целая линейка товаров, это — не отдельный бренд «Сделано в России», а множество товаров - такой зонтичный принцип - в которой находятся действительно самые качественные и выдающиеся изделия и продукция, которые уже пользуются популярностью на территории России, но никто не знает, что это - отечественный продукт. Я уже не говорю про наши качественные аналоги зарубежом, которые тоже могут составить конкуренцию самым разным товарам и на Западе, и на Востоке, и в Африке, в Латинской Америке и так далее.

Поэтому мне кажется, что это очень правильная идея, и развитие собственного производства и отечественных товаров, действительно должны получать в нынешних условиях — опять же — сложных, санкционных, преимущества. Многие товары, которые есть у нас, до сих пор производятся по старой схеме, они работают на иностранных комплектующих, несмотря на то, что отечественные аналоги есть и они ничуть не хуже.

Поэтому действительно очень важно создавать такого типа сетецентричную структуру, где будет понятно, у кого какая потребность, где будет выстроено понимание того, как соединить друг с другом представителей среднего и малого бизнеса для того, чтобы в рамках обшей платформы «Сделано в России» полностью стать автономными, привлекательными, повышая узнаваемость и свой спрос на рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, прежде чем утвердить новую программу, Российский экспортный центр приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции к обсуждению обновленной концепции.

Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится 20−22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.

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