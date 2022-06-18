Вашингтон, , 08:45 — REGNUM К продолжительному конфликту на Украине готовятся Соединенные Штаты вместе со своими союзниками. Об этом 17 июня сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Решение поставлять Украине все более передовые вооружения <…>, способные уничтожать важные военные объекты и наносить удары вглубь России, отражает готовность столиц (стран) Запада идти на риск непреднамеренной эскалации с РФ», — говорится в материале издания.

Также добавляется, что, скорее всего, такая поддержка приободрила правительство украинского лидера Владимира Зеленского.

При этом отмечается, что эксперты считают, что в этой ситуации киевский режим вместе со своими сторонниками может на что-то большее, чем «тупиковая ситуация (в военных действиях) с гораздо более многочисленной и лучше вооруженной российской армией».

Кроме того, указывается, что представитель Госдепартамента рассказал, что администрация президента США еще до февраля обсуждала возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами и добавил, что в Белом доме рассчитывают, что поставки Киеву оружия, антироссийские санкции и «дипломатическая изоляция» Москвы приведут к переговорам и окончанию конфликта.

Помимо этого, он уточнил, что в Вашингтоне считают, что ставки на то, чтобы Россия не смогла «поглотить Украину» таковы, что ради этого власти США готовы к глобальной рецессии и продовольственному кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин объявил, что является оптимистом и прогнозирует, что жители США вынудят свои элиты реагировать на новые вызовы.