Вашингтон, 18 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. К продолжительному конфликту на Украине готовятся Соединенные Штаты вместе со своими союзниками. Об этом 17 июня сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Решение поставлять Украине всё более передовые вооружения <…>, способные уничтожать важные военные объекты и наносить удары вглубь России, отражает готовность столиц (стран) Запада идти на риск непреднамеренной эскалации с РФ», — говорится в материале издания.

Также добавляется, что, скорее всего, такая поддержка приободрила правительство украинского лидера Владимира Зеленского.

При этом отмечается, что эксперты считают, что в этой ситуации киевский режим вместе со своими сторонниками может на что-то большее, чем «тупиковая ситуация (в военных действиях) с гораздо более многочисленной и лучше вооруженной российской армией».

Кроме того, указывается, что представитель Госдепартамента рассказал, что администрация президента США еще до февраля обсуждала возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами и добавил, что в Белом доме рассчитывают, что поставки Киеву оружия, антироссийские санкции и «дипломатическая изоляция» Москвы приведут к переговорам и окончанию конфликта.

Помимо этого, он уточнил, что в Вашингтоне считают, что ставки на то, чтобы Россия не смогла «поглотить Украину» таковы, что ради этого власти США готовы к глобальной рецессии и продовольственному кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин объявил, что является оптимистом и прогнозирует, что жители США вынудят свои элиты реагировать на новые вызовы.