Киев, , 08:44 — REGNUM Начальник материально-технического обеспечения командования сухопутных войск Украины генерал Владимир Карпенко заявил о потере в боях около 50% тяжелых вооружений.

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«Говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно … иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. … Потеряно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем», — рассказал он в интервью National Defence.

По его словам, Киев получил «большое количество» вооружений, но, по его оценке, они покрывают 10−15% от потребностей ВСУ.

При этом на сегодняшний день общая численность ВСУ, территориальной обороны и сил безопасности составляет «до 1 млн человек», которых необходимо «обеспечить стрелковым оружием», добавил он.