Горно-Алтайск, , 08:42 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском, Кош-Агачском и Улаганском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 574.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 668, в том числе 620 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 10, за весь период – 33 780», — добавили в оперштабе.