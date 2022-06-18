Лима, 18 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Забастовки, охватившие крупные горнодобывающие предприятия, грозят снизить уровень экономического роста в Перу 2022 году с 5,9% до 2,9%. Об этом говорится в прогнозе центрального банка республики.

Давид Сикейрос. Забастовка

К числу таких событий относится остановка работы на 51 день на медном руднике Las Bambas, принадлежащем китайской компании MMG Ltd. Кроме того, как считают в учреждении, на перуанскую экономку могут неактивно повлиять повышение потребительских цен, рост кредитной нагрузки и ситуация вокруг Украины.

В центробанке отметили, что инфляция в мае в годовом исчислении составила 8,09%, достигнув самого высокого показателя за два последних десятилетия. Вместе с тем регулятор прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция в Перу будет равняться 6,4%, а в 2023 году — уже 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в департаменте Арекипа на юге Перу 14 человек погибли в результате потасовки между группами горняков на золотодобывающей шахте.