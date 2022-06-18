Донецк, , 08:39 — REGNUM За полчаса ВСУ выпустили по Донецку 33 снаряда калибра НАТО. Об этом 18 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«За полчаса украинские боевики с позиций в Песках выпустили по Куйбышевскому району Донецка 33 снаряда калибра НАТО — 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле ВСУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько.

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