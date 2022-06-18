Донецк, 18 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще 13 снарядов. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:15 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 13 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм.