Донецк, , 08:30 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР погибли два человека, еще 13 — ранены. Об этом 18 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«За минувшие сутки, с 08:00 17 июня до 08:00 18 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 13 мирных жителей получили ранения», — сообщает МЧС ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими нацистами Киевского района Донецка получил ранения мирный житель.

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