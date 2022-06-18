Донецк, , 08:28 — REGNUM При обстреле ВСУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько. Об этом 18 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм.

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