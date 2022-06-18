Гавана, 18 июня 2022, 08:26 — REGNUM Ещё 33 участника массовых беспорядков, вспыхнувших на Кубе в июле 2021 года, были приговорены судом к различным срокам тюремного заключения. Об этом 17 июня сообщает Генеральная прокуратура республики.
По данным ведомства, реальные сроки за участие в прошлогодних беспорядках получили уже более 400 человек. Ещё примерно столько же были приговорены к условным срокам наказания.
Они были приговорены к тюремному заключению на сроки от пяти до 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ещё 12 участников массовых беспорядков на Кубе в июле 2021 года получили тюремные сроки.
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