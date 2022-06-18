Вашингтон, 18 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В первый пилотируемый полёт к Международной космической станции на корабле Starliner отправятся Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Об этом сообщает пресс-служба национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

Уилмор назначен командиром предстоящей миссии, Уильямс будет выполнять роль пилота. В случае необходимости один из участников миссии может быть заменён на дублёра, которым назначен Майк Финк.

Дата запуска корабля Starliner с экипажем на борту к МКС будет определена к концу июля. Программа этой миссии предусматривает двухнедельное пребывание на станции.

Корабль Starliner разработан американской компанией Boeing по контракту с NASA для доставки астронавтов на МКС. Первый испытательный пуск состоялся в декабре 2019 года.

Тогда корабль не смог достичь орбитальной станции, из-за чего было принято решение о проведении ещё одной испытательной миссии в беспилотном режиме. Вторая испытательная миссия состоялась в мае 2022 года.