Москва, 18 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Госдума сделает все необходимое для оперативного законодательного обеспечения предложений президента России, высказанных в ходе ПМЭФ-2022, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Что касается законодательного обеспечения предложений президента, Государственная дума сделает всё необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее», — отметил Володин в телеграм-канале.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что предложен целый ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики: льготная ипотека 7%; отказ от проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками для граждан; смягчение ответственности по налоговым преступлениям; запуск комплексной программы модернизации ЖКХ; развитие малых городов и сельских территорий; создание новой программы «промышленная ипотека под 5%» на покупку готовых площадей для производства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил в рамках ПМЭФ, разговор длился около четырех часов, затрагивался широкий круг тем, как внешней политики, так и внутренней.