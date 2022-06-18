Брюссель, 18 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Дефицит российского газа испытали в странах Европы в связи с ранним началом сильной жары. Об этом 17 июня сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Указывается, что особенно сильно недостаток топлива стал ощутим в Италии и во Франции. Здесь население активно пользуется кондиционерами, из-за чего резко возрос спрос на электроэнергию и власти стран приняли вынужденное решение об увеличении закупок газа.

Цена на газ поднялась в Нидерландах и во всех европейских странах подорожала электроэнергия. При этом Италия и Словакия получают по трубопроводу «Северный поток» газа меньше половины обычных объёмов, а Франция перестала получать топливо из России уже с 15 июня.

Страны Европы вынуждены тратить топливо из хранилищ, предназначенное для зимнего периода. Такая ситуация связана с решением компании «Газпром» о приостановке газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны Европы начали использовать запасы газа, предназначенные для зимы.