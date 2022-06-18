Санкт-Петербург, , 08:19 — REGNUM Власти Финляндия официально объявили о желании покупать российский сжиженный природный газ (СПГ) по проекту «Криогаз-Высоцк». Об этом 17 июня рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

Терминал СПГ 妖精書士

«Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — сказал он.

При этом проект «Криогаз-Высоцк», мощность которого составляет 660 тыс. тон ежегодно, находится в порту Высоцк Ленинградской области. Финляндия является второй после Литвы по значимости страной, которая закупает СПГ у этого предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая российская компания «Газпром» сообщила о прекращении поставок финской компании Gasum из-за отказа последней оплачивать российское голубое топливо в рублях.