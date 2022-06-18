Вильнюс, , 08:20 — REGNUM Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Литовские железные дорогие уведомили …, что с 00:00 прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции», — отметил он.

Под запрет попали до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между регионами РФ и Калининградской областью. Это грузы, в том числе строительные материалы, металлы, цемент, целый ряд другой важной и для строительства, и для производства готовой продукции.

Данная ситуация потребует срочной постановки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов, добавил Алиханов.

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