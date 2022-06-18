Донецк, , 08:16 — REGNUM ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:05 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Донецк.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Донецк