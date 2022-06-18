Сургутский район, Югра, 18 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Власти Сургутского района обратились за финансовой поддержкой в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом глава района Андрей Трубецкой заявил в интервью «СургутИнформ-ТВ».

Пресс-служба администрации Сургутского района Андрей Трубецкой

Средства ФНБ нужны Сургутскому району на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Глава района отметил, что оформить заявку для ФНБ и собрать полный пакет документов удалось при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

«На реконструкцию канализационных очистных сооружений в Федоровском, там заявка на 1,2 млрд рублей. То есть, мы не отказываемся ни от каких денег, мы и в своем бюджете стараемся находить резервы и создавать условия для того, чтобы к нам приходили новые налогоплательщики», — пояснил Андрей Трубецкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) России увеличился на 117,2 млрд рублей и составил на 1 апреля более 13 трлн рублей.