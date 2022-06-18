Донецк, , 08:14 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Донецк. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм; ️07:45 — н.п. Пески — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️07:55 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка.

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