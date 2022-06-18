Донецк, 18 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Наёмник из США Александер Дрюке считает, что, когда власти Украины призывали иностранцев принять участие в боевых действиях, они не понимали, к чему это приведёт.

U.S. Army Europe ВСУ

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«Я не уверен, что там были готовы принять так много добровольцев и организовать им эффективную программу подготовки. Это, безусловно, расходилось с моими ожиданиями и тем, что я видел в новостях. Да, во многом это так», — заявил он RT.

«Мне кажется, для них это было едва ли не обузой — получить столько людей, с которыми нужно что-то делать и которые им на самом деле были не нужны», — добавил он.