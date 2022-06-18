Берлин, 18 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На инициативу о снижении законодательном уровне минимальной температуры воздуха в квартирах жителей ФРГ из-за нехватки газа ввиду снижения уровня поставок голубого топлива из России в Германию отреагировали 187 июня читатели немецкого издания Die Welt в комментариях к соответствующей статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

«Политика «зеленых» по климату провалилась, и еще только лето! Мечты сталкиваются с суровой реальностью, а (антироссийские — ред.) санкции лишают население экономической основы для обеспеченной жизни», — написал Ulf K.

«Какой нормальный налогоплательщик и пенсионер уже не отказываются от отопления из соображения экономии?», — отметил Gernot B.

«Теперь нам положено мерзнуть по приказу государства — и никак иначе, норма 16 градусов ночью и 18 градусов днем! Они подумали о моих детях?», — резко высказался Nicola H.

«Мы в Германии несем самое тяжелое бремя налогов и пошлин, работаем дольше всех и продолжаем жить мифом о богатой стране, а законы о вынужденной экономии уже готовятся», — добавил Ingo G.

«Вы (власти ФРГ — ред.) стоите перед развалинами своей политики», — подчеркнул klaus K.

Отметим, ранее глава Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг предложил снизить минимальную температуру в квартирах в ФРГ из-за необходимости экономить газ. Также за такое решение высказался еще ряд германских политиков.