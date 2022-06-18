Москва, , 08:03 — REGNUM Запуск производства автомобилей на заводе «Москвич» в столице стартует до конца текущего года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Лев Шепелев. Конвеер завода «Москвич»

«Возможно, это будет гибридная либо электрическая версия», — отметил министр.

Завод «Москвич» на Волгоградском проспекте был переименован в «Автофрамос» в 1998 году, когда часть территории и цехов завода была передана совместному автомобилестроительному предприятию правительства Москвы и Renault. С 2014 по 2022 год предприятие носило название «Рено Россия».

Весной 2022 года французская корпорация Renault объявила об уходе из России на фоне санкций правительства ЕС. Завод концерна в Москве был передан правительству города, после чего ему вернули название «Москвич».

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