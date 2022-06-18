Москва, 18 июня 2022, 08:03 — REGNUM Запуск производства автомобилей на заводе «Москвич» в столице стартует до конца текущего года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
«Возможно, это будет гибридная либо электрическая версия», — отметил министр.
Завод «Москвич» на Волгоградском проспекте был переименован в «Автофрамос» в 1998 году, когда часть территории и цехов завода была передана совместному автомобилестроительному предприятию правительства Москвы и Renault. С 2014 по 2022 год предприятие носило название «Рено Россия».
Весной 2022 года французская корпорация Renault объявила об уходе из России на фоне санкций правительства ЕС. Завод концерна в Москве был передан правительству города, после чего ему вернули название «Москвич».
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