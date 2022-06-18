Санто-Доминго, , 07:59 — REGNUM Правительство Доминиканской Республики в связи с ростом мировых цен на нефтепродукты приняло решение ограничить цены на топливо для населения. Об этом со ссылкой на замминистра внутренней торговли Рамона Переса Фермина 17 июня сообщает газета El Dia.

Доминиканская Республика

По словам чиновника, в мире за год наблюдается невиданный с 2008 года рост цен на нефть, до $130 за баррель, примерно на 50%.

Рамон Перес Фермин «Чтобы не допустить негативного влияния на домохозяйства, правительство удерживает 100% прибавок стоимости, тем самым страхуя граждан от серьёзного кризиса».

Данная мера поддержки вводится на неделю и может быть продлена.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Доминиканской Республике, измеряемая изменением индекса потребительских цен, составила 0,49% в мае по сравнению с апрелем.