Оха, Сахалинская область, , 07:54 — REGNUM Пожар произошел в легковом автомобиле в городе Оха Сахалинской области в ночь на 18 июня, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар Pixabay.com

Сообщается, что легковой автомобиль загорелся возле дома № 12/1 по улице Цапко. Спасатели прибыли на место происшествия спустя три минуты после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем охвачен был автомобиль на общей площади пять квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Екатеринбурге произошел пожар в одном из гаражей на подземной парковке. В результате возгорания оказались повреждены оборудование и два автомобиля. Также травмы получил и владелец гаража.