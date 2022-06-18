Куала-Лумпур, , 07:41 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 731 человека. Также за минувшие сутки на малайзийской территории выявили еще 2130 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 3 536 795 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 25 626 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 35 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 19 нуждаются в кислородной поддержке. К 18 июня в Малайзии уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 475 438 человек.