Токио, , 07:37 — REGNUM Перемещения российских и китайских судов несколько дней отслеживали в районе острова Хоккайдо несколько кораблей и самолёт сил самообороны Японии. Об этом 18 июня сообщило Объединенное командование начальников штабов морских сил самообороны Японии.

Эскадра Тихоокеанского флота России Комогорцев Иван Николаевич

Как следует из доклада Объединённого командования, два китайских судна прошли 16 июня на восток через пролив Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским островом Сахалин. Спустя сутки в обратном направлении через пролив Лаперуза проследовали девять кораблей ВМФ России.

Кроме того, семь российских судов прошли 16–17 июня вдоль северо-восточного и восточного побережья японского острова Хонсю, самого крупного из островов Японии. Затем российские суда были замечены между необитаемыми островами архипелага Идзу, расположенными к югу от Токио.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Филиппинское море, расположенное в западной части Тихого океана, для выполнения поставленных задач зашёл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.

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