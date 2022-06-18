Определена полезная нагрузка для пуска лёгкой ракеты «Ангара» с Восточного
Москва, 18 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Восточный с космическим аппаратом «Аист-2Т» запланирован на декабрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Создание космических аппаратов «Аист-2Т» ведётся с 2019 года. Эти спутники будут использоваться для получения информационных данных для формирования стереоскопических снимков и создания цифровых моделей местности.
Группировка «Аист-2Т» будет состоять из двух космических аппаратов. Передаваемые со спутников данные будут использоваться для мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Вывод первого спутника запланирован на декабрь следующего года. Старт будет производиться с космодрома Восточный посредством ракеты «Ангара-1.2».
Предстоящий запуск станет первым стартом этого носителя с космодрома в Амурской области. Предыдущие два запуска новой ракеты лёгкого класса проводились с космодрома Плесецк.