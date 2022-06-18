Уагадугу, 18 июня, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Срочная помощь требуется примерно 16 тысячам перемещенных лиц, бежавших после нападения террористов в Буркина-Фасо. Об этом говорится в заявлении агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Oxfam East Africa Беженцы

В сообщении отмечается, что атака, произошедшая с 11 на 12 июня в провинции Сено на севере страны, стала одной из самых смертоносных в истории государства. По информации агентства Reuters, в результате инцидента погибли не менее 100 человек. Ранее армия Буркина-Фасо объявила о том, что военные нашли тела 86 жертв нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением в адрес террористов, совершивших нападение на севере Буркина-Фасо.