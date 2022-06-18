Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Соединенные Штаты вместе с союзниками готовятся к долгому противостоянию на Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение поставлять Украине все более передовые вооружения, способные уничтожать важные военные объекты и наносить удары вглубь России, отражает готовность столиц Запада идти на риск непреднамеренной эскалации с РФ», — говорится в публикации.

Источники отмечают, что Вашингтон не готов прекратить поставки помощи Киеву, так как иначе это может привести к скорой капитуляции киевского режима. В связи с этим США и их союзники рассчитывают на затяжной характер противостояния в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японская газета Asahi Shimbun заявила, что Запад уже устал от требований Украины по поставкам вооружений. По ее мнению, западные страны не могут удовлетворить постоянно растущие запросы киевского режима.