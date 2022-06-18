Токио, , 07:16 — REGNUM Правительство Японии отправило в отставку административного заместителя министра обороны Кадзухису Симаду, считающегося близким к бывшему премьер-министру Синдзо Абэ. Об этом 18 июня сообщает газета Asahi Shimbun.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Официально решение принято 17 июня «в рамках ротации», поскольку данный пост чиновники традиционно занимают не более двух лет. Однако, по информации издания, в военном ведомстве допускают недовольство правительства связями Симады с Абэ, у которого с 2012 по 2019 год он был личным секретарём. Отставке своего заместителя не смог помешать и возражающий против этого решения министр обороны Нобуо Киси, приходящийся Абэ младшим братом.

Отмечается, что Симада играл значительную роль в подготовке важных стратегических документов, поэтому его отставка вызвала удивление у многих сотрудников военного ведомства.

Симаду на посту, который традиционно занимают гражданские служащие, сменит Ацуо Судзуки. Предполагается, что Симада станет советником министра обороны.