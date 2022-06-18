Токио, 18 июня, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Правительство Японии отправило в отставку административного заместителя министра обороны Кадзухису Симаду, считающегося близким к бывшему премьер-министру Синдзо Абэ. Об этом 18 июня сообщает газета Asahi Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Официально решение принято 17 июня «в рамках ротации», поскольку данный пост чиновники традиционно занимают не более двух лет. Однако, по информации издания, в военном ведомстве допускают недовольство правительства связями Симады с Абэ, у которого с 2012 по 2019 год он был личным секретарём. Отставке своего заместителя не смог помешать и возражающий против этого решения министр обороны Нобуо Киси, приходящийся Абэ младшим братом.

Отмечается, что Симада играл значительную роль в подготовке важных стратегических документов, поэтому его отставка вызвала удивление у многих сотрудников военного ведомства.

Симаду на посту, который традиционно занимают гражданские служащие, сменит Ацуо Судзуки. Предполагается, что Симада станет советником министра обороны.