Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:09 — REGNUM Правительство Шри-Ланки приказало работникам государственного сектора перейти на дистанционную работу из дома в течение двух недель из-за острой нехватки топлива в стране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение ланкийского министерства государственного управления и внутренних дел.

Шри-Ланка (сс) David Stanley

Исключение сделано только для тех служащих, чья работа представляет особую важность. Распоряжение вступает в силу с 20 июня. Кроме того, министерство образования Шри-Ланки рекомендовало школам закрыться на две недели и перейти на онлайн-обучение, если у учащихся и учителей есть электричество и интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера объявил о том, что запасов топлива в стране хватит только на пять дней, и правительство республики ждет одобрения кредитной линии со стороны Индии, чтобы закупить дополнительные объемы горючего.

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