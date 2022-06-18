Санкт-Петербург, , 07:08 — REGNUM На полях ПМЭФ-2022 17 июня стартовал межрегиональный проект «Большой Урал». Подписи под соответствующим соглашением поставили глава Башкирии Радий Хабиров, губернаторы Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и Пермского края Алексей Текслер, Евгений Куйвашев, Александр Моор и Дмитрий Махонин, а также глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Проект встроен в госпрограмму по развитию туризма на период до 2030 года. В рамках соглашения регионы регионы будут развивать партнёрские связи в сфере туризма, привлекать частных инвесторов в туротрасль и т.д.

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Всего в госпрограмме определено 12 туристических макротерриторий России. В основе их определения лежит объединение регионов, которые являются привлекательными и для отечественного, и для зарубежного туриста.