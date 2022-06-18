Шанхай, Китай, 18 июня 2022, 07:02 — REGNUM При пожаре на нефтехимическом предприятии в Шанхае на востоке Китая погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом 18 июня сообщило Центральное телевидение КНР.

Огонь
Огонь
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Уточняется, что погибший работал на предприятии водителем, точные причины и обстоятельства его гибели устанавливаются. Ещё один человек пострадал и был госпитализирован. По словам медиков, пострадавший получил лёгкие травмы, но должен будет некоторое время находиться под наблюдением врачей.

По данным противопожарной службы Шанхая, информация о возгорании на нефтехимическом предприятии поступила 18 июня в 04:28 по времени Пекина (23:28 мск 17 июня). ЧП произошло в городском районе Цзиньшань на заводе по производству этиленгликоля, принадлежащем компании Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd.

На месте происшествия работает пожарно-спасательный отряд. По данным агентства «Синьхуа», через пять часов после возгорания удалось локализовать горение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на нефтехимическом предприятии в Шанхае.

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