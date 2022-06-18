Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM В Екатеринбурге вместо Универсиады проведут Международные летние университетские игры. Об этом говорится в телеграм-канале свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Огонь универсиады Admkrsk.ru

Игры состоятся в августе 2023 года, во время празднования 300-летия Екатеринбурга. В них примут участие 5 тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 18 дисциплинах.

«Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем», — написал глава региона. И отметил, что объекты Универсиады уже почти достроены. Свердловская область практически готова к проведению соревнований.