Вашингтон, 18 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Помощь властей США не распространяется на американских граждан, участвующих в качестве наёмников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 17 июня заявил бывший морской пехотинец США в интервью телеканалу CBS News.

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания Наёмники

Бывший американский военнослужащий, пожелавший остаться неизвестным, указал, что все, уехавшие на Украину, знали о том, что во время службы на правительство Киева на них не распространяется практически никакая защита от властей США и правительство Соединённых Штатов будет не в силах помочь им.

По данным телеканала, бывший морской пехотинец на Украине служил вместе с гражданами США Александром Дрюке и Энди Хьюном, которые попали в плен к российским военным в ходе боя под Харьковом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в интернете было опубликовано видео, где двое пленных американских наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков под Харьковом, уверяют зрителей в своём пацифизме.