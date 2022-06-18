Кабул, 18 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Не менее двух взрывов произошли в столице Афганистана Кабуле, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Сообщается, что взрывы прогремели у возле храма в четвертом районе города. Других подробностей произошедшего не приводится. Также неизвестно число возможных пострадавших или жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 июня, взрыв произошел во втором районе Кабула. По предварительным данным, в районе перекрестка Паштунистан сработало взрывное устройство. Сведений о пострадавших также не сообщалось.