Дакка, 18 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Муссонные дожди, которые обрушились на Бангладеш, вызвали сильнейшее наводнение, охватившее огромную территорию страны и затронувшее миллионы людей. Об этом 18 июня передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Для спасения людей и помощи пострадавшим в районы, по которым ударила стихия, были направлены военнослужащие. Власти объявили, что под водой оказалась большая часть северо-востока Бангладеш и предупредили об обострении ситуации из-за новых дождей, которые ожидаются в выходные дни.

Наиболее пострадавшим регионом названа область Силхет, на большей части которой нет электричества и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня телеканал NDTV передал о том, что из-за наводнений в штатах Ассам и Мегхалая на северо-востоке Индии погиб 31 человек.