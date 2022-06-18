Веллингтон, 18 июня, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 4 404 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

По его данным, 1318 инфицированных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший в стране очаг распространения COVID-19. Еще 50 заболевших прибыли на новозеландскую территорию из-за границы. Также за минувшие сутки в Новой Зеландии скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 356 пациентов с COVID-19. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 263 333 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.