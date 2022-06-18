Богота, , 06:17 — REGNUM Колумбийский суд вынес приговор четырем обвиняемым по делу об убийстве парагвайского прокурора Марсело Печчи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение судебной инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Их приговорили к 23 годам и шести месяцам тюрьмы. Осужденным грозило 47 лет заключения, однако суд сократил наказание вдвое из-за того, что они пошли на сделку со следствием, признав свою вину в преступлении.

Всего в деле об убийстве Печчи фигурируют шестеро подозреваемых. Один из них, также находящийся под стражей и признавший вину, еще не предстал перед судом. Шестой фигурант дела остается на свободе, поскольку смог сбежать из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Марсело Печчи был убит 10 мая недалеко от колумбийского города Картахена, куда приехал из Парагавая на отдых после свадьбы. Власти считают, что к организации преступления имеет отношение бразильская тюремная группировка First Capital Command (PCC), которая занимается наркоторговлей и террористической деятельностью.

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