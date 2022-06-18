Москва, , 06:07 — REGNUM О героизме старшего сержанта, командира танка Павла Малахова, проявленном им в ходе специальной операции Вооружённых сил России по денационализации Украины, рассказали 17 июня в Министерстве обороны России.

Старший сержант Павел Малахов, командир танка Министерство обороны России

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Павла Малахова осуществлял охранение колонны, двигавшейся в заданный район. Продвигаясь по маршруту, Малахов обнаружил группу украинских боевиков, вооружённых гранатомётами, помимо этого в распоряжении киевских карателей были два танка Т-64. Старший сержант Малахов принял решение вступить в бой с украинскими неонацистами.

Оценив тактическую обстановку и проявив смекалку старший сержант Малахов отдал приказ экипажу увести танк с линии огня в тыл. Затем, стремительно обойдя противника по левому флангу и оказавшись у врага в тылу, экипаж под командованием старшего сержанта Малахова нанёс танкам противника огневое поражение, ликвидировав их прицельным огнем.

Украинские боевики, потерявшие поддержку танков, были дезорганизованы и уничтожены силами колонны.

Умелые действия и профессионализм старшего сержанта Павла Малахова помогли избежать потерь личного состава и техники в ходе движения колонны и своевременно прибыть в заданный район.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смелости и мужестве рядового Динара Имангулова, радиотелеграфиста, проявленных им в ходе спецоперации ВС России по демилитаризации и денационализации Украины.

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