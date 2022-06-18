Москва, 18 июня, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В субботу, 18 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночь на 19 июня в Москве без осадков. Температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер северо-западный 7−12 м/с. Ночью — слабый. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В воскресенье, 19 июня, днём в столице ожидается +23… +25 °C, по области +20… +25 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, порывистый ветер до 13−18 м/с. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °C, небольшой дождь.